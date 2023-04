Plano de ataque em escola é impedido em Feira de Santana

Uma ação rápida e articulada entre a Superintendência de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, o Ministério Público e as Secretarias de Educação e de Justiça e Direitos Humanos impediu o ataque a uma escola de Feira de Santana, planejado para esta sexta-feira (14).

A ‘Operação Proteção Ativa’ chegou a um jovem, de apenas 15 anos, suspeito de planejar o ataque e disseminar ameaças aos colegas de escola nas mídias sociais. Ele foi alvo da ação Integrada nas primeiras horas da manhã de hoje.

A troca de informações entre as entidades auxiliou na identificação rápida do jovem. Também houve uma interlocução com as forças policiais da cidade. Foram apreendidos faca, facão e um mapa da escola.

A iniciativa contou também com o apoio do Comando de Policiamento Regional Leste, do 12º Batalhão de Polícia Militar de Camaçari, do MP de Santa Catarina, da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil de São Paulo.