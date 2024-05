Plano de emergência de barragem é testado em Itagibá

Sirenes, interdição de rodovias e deslocamento de moradores. Tudo realizado da forma mais próxima da realidade possível! Pelo terceiro ano consecutivo, as Defesas Civis locais e estadual realizaram, em parceria com a Atlantic Nickel, o Simulado de Emergência da Barragem da Mina Santa Rita, que fica no município de Itagibá e produz níquel sulfetado.

Elisabete Batista é moradora de Itapirama, comunidade de Gongogi, participou do simulado e disse que se sente tranquila após acompanhar toda a operação. “Para mim, ficou muito claro todo o cuidado, atenção e organização da empresa na realização do simulado. Não tenho receio em morar perto da barragem!”, conclui.

O simulado é uma ação programada e educativa, com o objetivo de testar o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM), em cumprimento à legislação nacional para o setor. Serve para orientar moradores e empregados da Atlantic Nickel sobre as práticas corretas no caso de uma emergência, além de testar situações importantes, como a eficiência das sirenes, do sistema de alertas e monitoramento do tempo de deslocamento das pessoas até os pontos de encontro. “Aqui o rompimento é simulado, mas o exercício é real. Precisamos aprimorar os elementos a cada ano para aprendermos cada vez mais próximos da realidade”, ressalta Osny Bomfim, da Superintendência de Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec).

Barragem segura

“O simulado deste ano de 2024 contou com mais de 70 pessoas envolvidas e foram cerca de 200 moradores evacuados; um resultado melhor do que o esperado”, explicou Wéverton Alonso, Coordenador de Barragem da Atlantic Nickel.

A ação foi realizada pela Defesa Civil, com suporte de órgãos como Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e participação de moradores dos municípios de Itagibá e Gongogi.

A realização do simulado faz parte da série de requisitos cumpridos à risca pela Atlantic Nickel, que possui uma das barragens mais seguras do país. A Secretária de Assistência Social de Itagibá, Rose Bete Barreto, participou do simulado e destacou que a ação “é importante para transmitir segurança pra população do nosso município, pois temos a certeza de que tudo está sendo muito bem monitorado e, em caso de necessidade, todos saberão como agir para evitar danos maiores.”