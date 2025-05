Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial e a adesão ao SINAPIR são as principais propostas da II COMPIR de Itabuna

A implantação do Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial e a adesão de Itabuna ao Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (SINAPIR) foram as duas principais propostas aprovadas na Plenária pelos participantes da II Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial (II COMPIR)de Itabuna.

Realizada na quarta-feira passada, dia 28, no Centro de Cultura Adonias Filho, a Conferência reuniu cerca de 260 participantes entre representantes da população negra e remanescentes de comunidades quilombolas, povos tradicionais, indígenas, povos ciganos, mulheres, juventude negras e a população LGBTQIA+.

O evento contou ainda com a participação de pesquisadores e técnicos da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) e das secretarias municipais de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS), da Educação, de Saúde e de Governo e elegeu delegados à Conferência estadual.

Avaliando como bastante positiva a realização da II COMPIR, a presidente do Conselho Municipal de Políticas de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Itabuna, Maria Domingas Mateus de Jesus, destacou como ganho o número de conferencistas e a forma muita participativa de todos durante as discussões em Grupos de Trabalho (GTs), nos quais foram debatidas e construídas as propostas aprovadas ao final da Conferência.

Também ressaltou a importância da participação efetiva dos representes das secretarias municipais e das universidades públicas. “Mostramos que no Sul da Bahia, especialmente em Itabuna, temos pessoas muito preocupadas com as políticas públicas da cidade”, declarou.

“Além disso, o o governo municipal está aberto para à promoção da igualdade”, argumentou Maria Domingas, que enfatizou ainda a implantação do Plano Municipal de Promoção de Promoção da Igualdade Racial e a adesão ao SINAPIR, com a criação de um órgão municipal, como duas das principais propostas da Conferência.

“Brevemente, estaremos entregando o documento final da Conferência com as propostas aprovadas na II COMPIR ao prefeito Augusto Castro (PSD) e ao presidente da Câmara de Vereadores, Manoel Porfírio (PT)”, completou ao agradecer todas as pessoas, a equipe da Secretaria de Promoção Social, principalmente o secretário José Carlos Trindade, que desde o início se comprometeu com a realização da Conferência”, disse a presidente do Conselho.

Já a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), Celeste Aída Seara, destacou o momento como singular para a questão da Igualdade Racial. “Este é um momento oportuno das deliberações serem aprovadas para que a gente possa fazer com que as políticas públicas sejam de fato efetivadas”, argumentou.

A gente sofre por não existir ainda uma política pública definida para promoção da igualdade racial e acreditamos que, com essa conferência, iremos conquistar essas políticas”, afirmou.

Representando a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (SEPROMI), o assessor Flávio Franco Santana afirmou que a II COMPIR de Itabuna sai com um saldo positivo enriquecedor, tendo em vista que os coletivos do movimento negro, dos povos e comunidades tradicionais e suas organizações puderam contribuir com avanços significativos para a construção das políticas públicas de promoção da igualdade racial no município.