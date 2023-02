Planserv contrata empresa para apoio operacional e permanece sob a gestão do governo

O Planserv contratou uma nova empresa que dará continuidade, nos próximos 60 meses, ao processo de modernização da sua gestão. Após um concorrido processo licitatório que teve a participação de várias empresas com expertise em apoio operacional de planos de saúde no Brasil, a vencedora foi a Maida Haptech Soluções Inteligentes, que possui experiência no segmento de saúde suplementar e na gestão de planos de saúde de servidores de outros estados.

Dentre os principais serviços da nova empresa, destaca-se a implantação de um software moderno e integrado com ferramentas gerenciais, táticas e operacionais para a gestão do Planserv. A transição para o novo sistema operacional ocorre no dia 8 de fevereiro. Para o beneficiário, a única alteração será um novo modo de acesso à sua área restrita, o que está detalhadamente explicado em tutorial na home do portal da assistência.

A transição e a mudança para a nova empresa não alteram os atendimentos, que estão mantidos em toda a rede credenciada (consultas, exames, procedimentos, cirurgias, etc.). Tratamentos iniciados também terão continuidade assegurada na rede Planserv, que atualmente conta com cerca de 1,5 mil prestadores. Todo o suporte aos beneficiários também permanecem mantidos, através da Central de Atendimento 24 horas, que funciona pelo telefone 0800 056 6066.

O atendimento especializado vai se estender também para o internamento hospitalar. Quando internados, os beneficiários serão acompanhados por uma equipe especializada do plano, que vai prestar apoio ao paciente e seus familiares. A contratação de empresa que oferece apoio operacional é uma tendência no mercado de saúde suplementar. Esse tipo de parceria traz ganhos para o aprimoramento da assistência aos beneficiários de planos de saúde. E, no caso do Planserv, vai contribuir também para a modernização e integração de processos, sistemas e serviços.

*Gestão própria* – O Planserv continuará sendo integralmente gerido pelo Estado da Bahia, não havendo que se falar em privatização. Os beneficiários permanecerão sendo atendidos nas clínicas e hospitais credenciados ao plano. O que muda é que o Planserv contará com práticas mais modernas do mercado de saúde suplementar. E quem ganha com isso são os próprios beneficiários. As solicitações de inclusão, exclusão e mudança de acomodação, assim como o recadastramento, por exemplo, foram pensados de forma a dar maior comodidade, podendo ser realizadas no formato online.

Os serviços online não param por aí. Os titulares, dependentes e agregados do plano poderão contar com o conforto de acesso às consultas, através de um site e aplicativo modernos e acessíveis. Através das ferramentas, os beneficiários poderão acompanhar, na palma da mão, o andamento das suas solicitações de autorizações de consultas e exames, além de contar com a consulta a rede credenciada do plano.

Para os prestadores de saúde credenciados, o plano disponibilizará uma Central de Relacionamento 24 horas para tirar as dúvidas, melhorando ainda mais o atendimento para os beneficiários que aguardam atendimento nas clínicas, laboratórios e hospitais. Contarão, ainda, com um sistema que permitirá o encaminhamento das contas de forma rápida e segura. Já os interessados em fazer parte da rede do Planserv podem fazer o encaminhamento dos documentos necessários, de forma totalmente automatizada, deixando o processo de credenciamento mais célere e transparente, possibilitando a inclusão de novos serviços para melhor atender as 500 mil vidas do Planserv.