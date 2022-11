Plantão da Emasa atende demanda das chuvas que castigaram Itabuna

As chuvas que voltaram a Itabuna na manhã de hoje, feriado de 15 de Novembro, causaram transtornos em alguns pontos da cidade. A equipe de plantão da Gerência de Saneamento da Emasa atuou no centro e nos bairros, realizando desobstrução da rede mista (drenagem pluvial e esgoto) e também em residências.

O gerente de Saneamento da Emasa, Tauan Sampaio, destaca o trabalho preventivo na limpeza de bueiros, bocas de lobo e canais realizados pela Superintendência de Serviços Públicos e a Emasa.

“Atendemos a toda a cidade, principalmente em algumas residências onde ocorreram retorno das águas da chuva. O trabalho preventivo de desobstrução, tanto das redes pluviais quanto das de esgotamento sanitário, ajudaram no escoamento rápido das águas”, disse Sampaio

Para Tauan Sampaio, é necessário que a cidade elabore um Plano Municipal de Drenagem Pluvial, independente do Plano de Saneamento Básico com o compromisso de parte da população.

“Com o Plano de Drenagem Pluvial, a Prefeitura terá um diagnóstico da situação atual os problema, além de poder delimitar as ações do município e da população para que não tenhamos mais inconvenientes com os episódios de chuvas”, defende o gerente de Saneamento da Emasa.

De acordo com a Defesa Civil de Itabuna, entre às 5 e 10 horas choveu 38 milímetros, decorrente de nuvem estacionaria, conforme os pluviômetros da Agência Nacional de Águas.

“É muita chuva em pouco tempo. Como já tínhamos essa previsão, emitimos o boletim para todos os órgãos da Prefeitura, que estão envolvidos diretamente no atendimento aos problemas causados pelas chuvas”, afirma Kaique Brito, diretor da Defesa Civil.

Ainda segundo Kaique a Defesa Civil continua em alerta e monitorando o serviço de meteorologia. “A Defesa Civil está vigilante, atendemos todas as ocorrências do dia e o telefone 199 e WhatsApp 73. 99811.4490, estão à disposição para receber os chamados de ajuda”, finalizou o diretor da Defesa Civil de Itabuna.