Plantio de espécies da Mata Atlântica marcam o Setembro Verde no HBLEM

“O ato do plantio simboliza o renascimento, a vida, causa pela qual, a organização luta, através da doação de órgãos”, declarou Silvana Batista, coordenadora da Organização de Procura de Órgãos – OPO Sul, ao iniciar o ato do plantio de árvore na quinta-feira, 15, no Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães.

Com o tema “Eu Apoio Doação de Órgãos”, a instituição, administrada pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), vem realizando, através da OPO, diversas ações da Campanha Setembro Verde, de incentivo à doação de órgãos e tecidos para transplantes.

O evento foi conduzido pela psicóloga do HBLEM, Milena Cerqueira e contou com a participação da secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, da subsecretária Lânia Peixoto, de colaboradores da unidade hospitalar, estudantes e familiares de paciente doador.

Para a secretária Lívia Mendes, o plantio foi um momento emocionante e celebra um ciclo de vida e dá esperança para vários pacientes. “Representa plantar a consciência em cada indivíduo para que se torne um doador, e as famílias para que estejam cientes da decisão. Que cada um de nós, possa ter, no final da vida, esse gesto de caridade e de solidariedade em poder ajudar ao próximo”.

Durante a solenidade, a enfermeira da OPO, Luciana Moraes, emocionou a todos com a leitura da carta de uma paciente transplantada. Em seguida, o diretor-presidente da FASI, Roberto Pacheco Jr, disse que a palavra do dia era gratidão. “A OPO faz um trabalho maravilhoso que engrandece o HBLEM”, comentou. Na oportunidade, ele agradeceu a presença da família do paciente doador e pelo gesto de amor, através da doação de órgãos.

Hudson Santana, irmão do paciente doador, disse que o momento do plantio ficará guardado para toda a vida. “Sempre foi o que ele mais quis na vida, ser doador. Só temos que agradecer por tudo. Que muitas famílias possam ser beneficiadas com esse gesto de amor de levar a vida para outras pessoas”, declarou.