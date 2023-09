Plantio de mudas, depoimentos e música celebraram a Campanha Setembro Verde no Hospital de Base

A Organização de Procura de Órgãos (OPO Sul) do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, instituição administrada pela Fundação de Atenção à Saúde (FASI), realizou na terça-feira, 20, o Dia “D” da Campanha Setembro Verde, em parceria com as Comissões Intra-Hospitalares para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes – CIHDOTT’s.

O momento contou com a presença da Secretária Municipal de Saúde, Lívia Mendes, da Subsecretária Lânia Peixoto, do Diretor-Presidente da FASI, Roberto Pacheco, e do Diretor Administrativo-Financeiro Vladson Cruz, além da oord. da CIHDOTT Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, Patrícia Betyar, pacientes da lista de espera, familiares de doadores de órgãos, estudantes e colaboradores do hospital.

O evento, que aconteceu na área externa da unidade hospitalar, foi marcado por um momento de sensibilização sobre a importância da doação de órgãos e o plantio de duas mudas das espécies Ypê de Jardim e Jacarandá Mimoso, simbolizando o renascimento. O som dos músicos Sara Dantas, Jefferson Costa Jorge, Davidson Viana, Pablo Charles e Neivan Silva abrilhantaram a ação da OPO.

Relatos de pacientes e de famílias doadoras emocionaram o público presente. Aline Almeida, há sete anos foi transplantada com um rim e disse que o “SIM!” de uma família mudou completamente a vida dela. “A dor que essa família passou foi transformada em amor e em vida”, declarou. Já Ana Elizabeth Teixeira Araújo doou o rim para o irmão. “Hoje ele vive bem, trabalha e eu agradeço a Deus pela oportunidade de ter doado e dado uma nova vida a ele”, disse.

Maria das Graças autorizou a doação das córneas do filho de 22 anos e fez um apelo a todos. “Sejam doadores e avisem as suas famílias. Hoje eu sou feliz porque em Salvador tem duas pessoas que enxergam através do meu filho”, enfatizou. À espera por um transplante de rim há oito anos, Bárbara Andrade, adorou o evento. “Achei maravilhoso conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. Precisamos muito dessa iniciativa. O Hospital está de parabéns!”, elogiou.

Para a coordenadora da OPO Sul do HBLEM, Silvana Batista, o Dia D da Campanha Setembro Verde foi marcante. “Pudemos refletir sobre a necessidade de nos colocarmos no lugar do outro. Depoimentos como o de Bárbara, que aguarda pelo “SIM!” de uma família, no faz entender sobre a importância da doação de órgãos para que pessoas como ela tenham a oportunidade de continuar celebrando a vida”, finalizou.