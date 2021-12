Plataforma comercializa produtos para doação a desabrigados do sul da Bahia

Para amenizar o sofrimento de famílias que enfrentam dificuldades em decorrência das chuvas no sul da Bahia, a Economia Solidária disponibiliza um link onde as pessoas podem adquirir produtos de qualquer lugar do mundo. A renda obtida será destinada aos desabrigados de Itabuna e região.

A iniciativa do Centro Público de Economia Solidária (Cesol) Salvador irá direcionar todo o recurso à Associação Beneficente Josué de Castro – que executa o contrato do Cesol Litoral Sul – para reverter em doações de alimentos na região cacaueira. A ação facilita para pessoas que têm dificuldade em levar os donativos até os pontos físicos de arrecadação, sobretudo aquelas que residem em outros municípios ou regiões do país.

As aquisições são feitas pelo endereço https://esolssa.com.br/produtos/doacao-campanha-bahia-solidaria-sul-da-bahia/. Ao final da campanha serão prestadas contas da arrecadação no Instagram @cesol_salvador e @cesollitoralsul

Empatia em ação

Para o coordenador geral no Cesol Litoral Sul, Thiago Fernandes, as doações chegam num momento crítico e reafirmam os princípios dessa vertente da economia. “Infelizmente nossa região, assim como outras na Bahia, tem sido duramente afetada com as chuvas e a iniciativa do Cesol Salvador só realça o papel da Economia Solidária, sobretudo com a empatia com o próximo”, conclui.

A coordenadora geral no Cesol Salvador, Karla Uckon, destaca o compromisso com a solidariedade. “É fundamental que estejamos envolvidos enquanto organização da Economia Solidária e que consigamos sensibilizar a sociedade de modo mais amplo em prol de doações. São muitos municípios atingidos e as famílias precisam de nós neste momento”, considera.

PIX Solidário

Executora do contrato do Cesol Litoral Sul e Cesol Costa do Descobrimento e Extremo Sul, a Associação Beneficente Josué de Castro também está recebendo doações em PIX ([email protected]) para ajudar as pessoas necessitadas.

De respaldo no território cacaueiro e em solo baiano, a entidade também realizou a campanha Litoral Sul Solidário, no início da pandemia de Covid-19, quando realizou lives para arrecadação de alimentos e máscaras para comunidades quilombolas, indígenas e integrantes da Economia Solidária.

Cesol Litoral Sul

O Cesol Litoral Sul é um dos 15 equipamentos do governo do estado e integra a política pública de economia solidária da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). Os Centros Públicos oferecem formações, assistência socioprodutiva e orientação a empreendimentos econômicos solidários na Bahia. (Fonte: Ascom Cesol Litoral Sul)