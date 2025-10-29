Plenária Territorial de Economia Solidária acontece nesta quinta-feira em Itabuna

Acontece nesta quinta-feira, 30 de outubro, em Itabuna, a Plenária Territorial de Economia Solidária, promovida pelo Cesol Litoral Sul. O encontro reunirá empreendedores, entidades, gestores públicos e lideranças da região para discutir avanços, desafios e estratégias de fortalecimento da economia solidária no território. A atividade será realizada no CIEBTEC, na Avenida Manoel Chaves (Kennedy), bairro São Caetano, das 8h às 17h.

A abertura oficial da plenária está marcada para às 9h, com composição de mesa e falas institucionais. O credenciamento terá início às 8h, e a orientação é que os participantes cheguem com antecedência.

A programação inclui palestras, debates e grupos de trabalho. Às 10h, a coordenadora geral do Cesol Litoral Sul, Bárbara Aragão, e o diretor da Organização Social Querinos, Diego Felisardo, iniciam a rodada de apresentações. Na sequência, às 10h30, o superintendente de Economia Solidária da Bahia, Wenceslau Júnior, fará uma abordagem sobre o tema “Política Pública de Economia Solidária na Bahia: Desafios e Perspectivas”.

Durante a tarde, os grupos de trabalho apresentarão resultados e encaminhamentos para a construção do documento final da plenária, que será enviado às instâncias estaduais responsáveis pelas políticas de economia solidária.

O objetivo do encontro é fortalecer a articulação entre empreendimentos, movimentos sociais e instituições parceiras, promovendo o diálogo e o desenvolvimento de estratégias conjuntas voltadas ao crescimento sustentável e inclusivo da região.

A Plenária Territorial de Economia Solidária é realizada pelo Cesol Litoral Sul e pela Organização Social Querinos, com apoio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) e do Governo do Estado da Bahia.

A seguir, veja a cobertura fotográfica do evento do ano passado.