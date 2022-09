PM apreende arma e drogas com homens que balearam mulher e simularam reféns

Policiais militares da 87ª CIPM detiveram dois homens e apreenderam um adolescente em posse de arma e drogas, suspeitos de atingir uma mulher e simular ocorrência com reféns, no bairro Tancredo Neves, no município de Teixeira de Freitas, na manhã desta quinta-feira (29).

A guarnição realizava rondas pelo bairro, quando foram acionados por populares que informaram que uma mulher havia sido vítima de bala perdida ao transitar pela calçada, e que havia um desentendimento entre três homens em um imóvel nas proximidades, de onde provavelmente haveria vindo o disparo. Ela foi socorrida ao Hospital Municipal de Teixeira de Freitas.

De posse das informações, os militares iniciaram as buscas, vindo a localizar os suspeitos em uma casa, na rua Editorial. No momento da abordagem, os indivíduos informaram ter reféns com eles na residência.

De pronto, a equipe policial acionou o protocolo institucional realizando o isolamento e a contenção do local. Foi estabelecido um perímetro de segurança e acionados os serviços do Samu e a estrutura especial de negociação e gerenciamento de crises do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), dando assim continuidade ao protocolo em gerenciamento de crise.

Se fizeram presentes no local equipes do Batalhão de Polícia de Choque (Bpchq), da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, além da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental Porto Seguro. Com o cerco policial e a negociação, os suspeitos se entregaram. Foi constatado que houve uma simulação feita por eles e que não houve reféns na ocorrência.

Com os suspeitos foram encontrados um revólver Taurus calibre 38, um Kg e 860 gramas de maconha, 320 gramas de cocaína e uma balança de precisão.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde a ocorrência foi formalizada.