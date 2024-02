PM APREENDE DROGAS, RÁDIO COMUNICADOR E DINHEIRO EM ILHÉUS

Nesta sexta-feira (09), a CIPRv/Itabuna recebeu denúncia de que homens estavam traficando drogas na rodovia BA001, trecho Ilhéus a Canavieiras.

Em ação conjunta com a Coordenação de Inteligência do CPRS, os policiais militares realizaram abordagens no local e encontraram dois homens com as mesmas características informadas, em posse de 47 invólucros de cocaína, 16 invólucros de maconha, 06 pedras de crack, 01 rádio comunicador, R$453 em espécie, 100 sacos plásticos pequenos, 02 celulares, 03 cartões de crédito e 01 bolsa preta.