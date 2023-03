PM apreende submetralhadora e munições em Santa Cruz de Cabrália

Policiais militares do 8º BPM apreenderam uma arma de fogo, munições e detiveram cinco pessoas na localidade conhecida como Campinho, em Santa Cruz de Cabrália, na noite de domingo (26).

As guarnições desenvolviam ações de policiamento ostensivo na região quando notaram um som alto vindo de um imóvel. Ao se aproximarem do local, foram visualizadas cinco pessoas que esboçaram nervosismo e tentaram sair do local, mas foram imediatamente alcançadas. Após a abordagem e as buscas, foram encontrados uma submetralhadora calibre 9mm e 124 munições do mesmo calibre.

A ocorrência foi registrada na delegacia do município, onde os suspeitos detidos e todo o material apreendido foi apresentado.