PM apreende uma tonelada de maconha e 18 kg de cocaína em Vitória da Conquista

Uma guarnição da 92ª CIPM apreendeu uma tonelada de maconha e 18 kg de cocaína em pó pela Operação Força Total no Povoado de Laranjeras, zona rural de Vitória da Conquista, nesta sexta-feira (15).

Os policiais militares estavam na região realizando diligências à procura de um homem suspeito de traficar drogas no local quando foram recebidos a tiros pelo perpetrador encontrado escondido em uma fazenda e em posse de uma espingarda calibre 12. Houve revide e o suspeito foi alvejado. Imediatamente, ele chegou a ser socorrido ao Hospital de Base do município, mas não resistiu aos ferimentos.

Com ele, foi apreendido um carro com restrição para furto. No interior do veículo, foram localizados alguns tabletes de maconha. Já no celeiro da fazenda, onde o indivíduo estava escondido, a equipe encontrou um solo fofo, com terra mexida, e, ao fazer um uma escavação, encontraram alguns bunkers repletos de drogas com selos indicativos de procedência da Colômbia. Ao todo, foram apreendidos uma tonelada de maconha e 18 kg de cocaína em pó.

A ocorrência foi registrada na 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).