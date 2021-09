PM arrecada 3 toneladas de alimentos na campanha Força Solidária

O 15º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Itabuna, faz um apanhado das doações com a campanha “Força Solidária”. São três toneladas de alimentos arrecadados, com a colaboração da comunidade.

Nesta quarta-feira (1º), quatrocentos quilos já seguiram para o Albergue Bezerra de Menezes, entidade com trabalho de décadas e que enfrenta sérias dificuldades financeiras.

A mobilização da PM, realizada em todo o estado, seguiu de 16 de julho até 25 de agosto, sobretudo para apoio a instituições filantrópicas.