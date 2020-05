PM baiana perde um sargento para o Coronavírus

Vítima da covid-19, morreu nesta sexta-feira, 15, o sargento Robenilson Evangelista, da Polícia Militar de Ubaitaba. Ele estava hospitalizado em Salvador, onde ocorreu o óbito. O PM tinha diabetes, segundo os médicos, o que agravou ainda mais o seu estado de saúde.

Aurelino Leal, cidade vizinha a Ubaitaba, foi o local definido pela família de Robenilson para proceder o sepultamento do corpo. Ele, que deixou mulher e dois filhos, começou a sentir os sintomas da doença há duas semanas. Recebeu todos os cuidados médicos, mas não resistiu.

Robenilson, apesar de atuar em Ubaitaba, morava Ipiaú, onde é alto o índice de transmissão do Coronavírus. O comércio da cidade está fechado, e os moradores também obedecem ao toque de recolher determinado pelo governo do estado com apoio da prefeitura local.