PM captura dois traficantes com fuzil e droga em Jequié

Um fuzil e droga foram apreendidos com dois traficantes na sexta-feira (9), por equipes do 19° Batalhão da Polícia Militar, no município de Jequié, região Sudoeste da Bahia.

Os criminosos foram abordados no Centro da cidade, quando passavam dentro de um carro modelo Corolla. Diante da atitude suspeita, os militares pararam o veículo e realizaram o flagrante.

Com a dupla foram apreendidos um fuzil calibre 5,56, dois carregadores, 232 munições calibre 5,56, um tablete de maconha, celular e 69 reais, além do carro.

Os criminosos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Jequié.