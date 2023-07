PM captura trio com arma e rádios comunicadores em Itacaré

Equipes da Companhia Independente da Policiamento Rodoviário (CIPRv/ Itabuna) apreenderam um revólver calibre 38, dois rádios comunicadores, munições e drogas com três suspeitos, durante blitz no KM 06, da BA-654, em Itacaré, no domingo (2). Um menor foi apreendido na ação.

As equipes fiscalizavam veículos na região, quando determinaram a parada de um automóvel que transitava com os faróis desligados. O capitão Itamar da Encarnação, comandante da unidade policial, contou que os materiais estavam em uma sacola.

“Após a parada dos suspeitos, a guarnição identificou a arma que estava próxima ao banco do carona, enrolada em um plástico”, finalizou.

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial (DT) de Itacaré.