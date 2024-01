PM da Bahia tem reforço de 29 mil policiais para Operação Carnaval 2024

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) anunciou nesta terça-feira (23), durante o lançamento da Operação de Segurança para o Carnaval 2024, um contingente de 29 mil profissionais que atuarão no monitoramento dos eventos em pelo menos 75 cidades baianas, incluindo festas associadas à celebração momesca, como a Festa de Iemanjá, Fuzuê, Furdunço e Pipoco. O informe ocorreu no auditório da sede da União dos Municípios da Bahia (UPB), no Centro Administrativo de Salvador.

O comandante-geral da PMBA, coronel Paulo Coutinho, enfatizou a importância do planejamento estratégico para garantir um ambiente seguro durante o evento. “O compromisso da PMBA é proporcionar um Carnaval tranquilo, e o efetivo reforçado contribuirá para a segurança e ordem pública, atendendo às necessidades específicas de um evento de grande porte como o Carnaval.”

A presença ostensiva da Polícia Militar em pontos estratégicos busca não apenas prevenir crimes, mas também proporcionar uma sensação de segurança aos foliões. A operação reflete o empenho das autoridades em equilibrar a diversão característica do Carnaval com a responsabilidade de manter a ordem, assegurando que a celebração seja marcada por momentos de alegria e segurança para todos os participantes.

Direitos Humanos

Os profissionais que irão atuar durante o Carnaval participaram de um curso de capacitação promovido pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) com objetivo de incorporar metodologias de atendimento humanizado nas práticas dos agentes de segurança, aprimorando suas habilidades para garantir os direitos fundamentais de populações e grupos vulneráveis em eventos populares.

O evento contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, do vice-governador e coordenador do Carnaval da Bahia, Geraldo Júnior, além do secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner; os comandantes-gerais da Polícia Militar (PMBA), coronel Paulo Coutinho, e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel Adson Marchesini; a delegada-geral da Polícia Civil, Heloísa Brito; e da diretora do Departamento de Polícia Técnica da Bahia (DPT), Ana Cecília Cardoso Bandeira; entre outras autoridades.