A foto é de Marcos Góis, soldado da Polícia Militar, em Ilhéus. De acordo com o site Fábio Roberto Notícias, ele morreu de Covid-19, na noite desta quinta-feira, 23.

Marcos estava há cerca de duas semanas na UTI do Hospital de Ilhéus. Ele, que era evangélico e morava no bairro Teotônio Vilela, deixa mulher e duas filhas.

O militar, portanto, passou a integrar a lista dos 118 óbitos como consequência do Coronavírus no município, de acordo com o último boletim epidemiológico.