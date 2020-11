PM e PRF apreendem 40 Kg de maconha em Porto Seguro

Uma ação realizada por policiais militares do 8°BPM resultou na apreensão de 40 Kg de maconha encontrados em um Fiat Doblô branco de placa policial LRJ-1320, conduzido por um casal. O fato aconteceu na manhã dessa quinta-feira (19/11) após a guarnição de serviço ser acionada pela Polícia Rodoviária Federal que informou a situação do veículo com suspeitos trafegando na BR-367, no trecho entre Eunápolis e Porto Seguro.

Em posse das informações, os Policiais Militares e Rodoviários Federais conseguiram interceptar o veiculo suspeito próximo à entrada da Agrovila. A droga foi encontrada dentro de uma mala e estava dividida em 29 tabletes e meio prensados. Durante a abordagem também foram encontrados dois celulares e R$ 460,00 em espécie. O casal recebeu voz de prisão em flagrante e teve todo o entorpecente apreendido.