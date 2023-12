PM liberta reféns e integrante de quadrilha é preso em Camacã

Policiais militares da 62ª CIPM resgataram dois reféns, na manhã de sexta-feira (15), na cidade de Camacã, e prenderam um dos autores do crime durante a 17ª edição da Operação Força Total na Bahia e que acontece simultaneamente em todo o Brasil.

A equipe da PM recebeu informações de um sequestro de duas pessoas, pai e filha, na cidade de Pau Brasil e iniciou as diligências na região. As guarnições levantaram com populares as informações sobre o veículo utilizado pela quadrilha e, às margens da BR-101, os policiais conseguiram interceptá-lo.

Com a chegada da viatura, três integrantes da quadrilha conseguiram fugir por uma área de mata, porém um deles foi alcançado e preso. As vítimas foram resgatadas e estão bem e seguras.

O criminoso e o carro utilizado no sequestro foram apresentados na delegacia de Camacã.