PM resgata 10 aves silvestres em Santa Cruz Cabrália

Guarnições da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) Porto Seguro encontraram, na manhã de quarta-feira (15), uma residência que era usada como cativeiro ilegal aves silvestres, após informações recebidas pelo Disque-Denúncia.

O proprietário do imóvel confirmou que não tinha autorização alguma para ter em cativeiro as aves silvestres presas em gaiolas encontradas em sua casa. Os pássaros foram apreendidos e enviados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Porto Seguro. Também foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do indivíduo.

Manter em cativeiro e comercializar aves silvestres configura crime ambiental previsto em lei (Lei Federal nº 9.605/98).