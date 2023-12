PMs da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco deflagram Operação Tríplice Divisa

Vitor Barreto | Ascom SSP

As ações integradas acontecem por meio do trabalho de equipes do Comando de Policiamento Regional (CPR) Nordeste, 20º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Paulo Afonso), Rondas Especiais (Rondesp) Nordeste, da 4ª Companhia Independente da Polícia Militar do Estado de Pernambuco (CIPM/Petrolândia), e dos 4º e 9º BPMs(Delmiro Gouveia e Canindé do São Francisco) de Alagoas e Sergipe, respectivamente.

Conforme o comandante de policiamento da região Nordeste, coronel César Albuquerque, os PMs atuarão com a troca de informações, garantindo a redução das ocorrências criminais nos estados.

“Estamos empenhados em trabalhar de maneira integrada, conhecendo as áreas de atuação vizinhas para garantir a segurança da população. Todas as nossas ações são informadas previamente para as equipes dos outros estados, para que tenhamos o respaldo em áreas de atuação que não são as nossas”, detalhou o oficial.

Ainda de acordo com Albuquerque, o apoio das Polícias Federal, Rodoviária Federal, Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e Guardas Civis Municipais (GCMs) das cidades onde a operação atua, e do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) que atende a região Nordeste, são importantes para o reforço no trabalho.

“Uma ação grandiosa como essa nos torna uma força mais robusta no enfrentamento aos crimes de maior potencial, à exemplo dos roubos a banco. Seguimos com força total para garantir a ordem e levar os criminosos à Justiça”, concluiu.

Texto: Rafael Rodrigues