Pneus descartados irregularmente são recolhidos em Itabuna

A Divisão de Vigilância Epidemiológica e de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde tem intensificado ações de combate e controle de campo, a exemplo do recolhimento de pneus usados e descartados ilegalmente pelos donos de borracharias de Itabuna. A ação integra o trabalho rotineiro de prevenção de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das arboviroses dengue, chikungunya e zika vírus.

Na segunda-feira passada, dia 17, Agentes de Combate às Endemias recolheram centenas de pneus descartados de forma irregular em canais, terrenos baldios, às margens de rodovias e estradas de chão e até em praças públicas. Os profissionais também fizeram o recolhimento em algumas borracharias, tendo alertado e orientado aos donos desses estabelecimentos para a necessidade de prevenção.

O agente de endemias Clodoaldo Santos de Oliveira, que supervisiona o trabalho das equipes, explicou que, quando expostos às chuvas, os pneus se tornam ambientes favoráveis para a proliferação de mosquitos, pelo fato de a fêmea do Aedes aegypti ali depositar os ovos. Ele reforça a importância da prevenção, destacando que é uma ferramenta importante para evitar que os números de casos da dengue e demais arboviroses aumentem e se tornem um problema maior para a população.

A chefe do Programa de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde, Lucimar Santos Ribeiro, explicou que o trabalho de prevenção, combate e controle da proliferação do mosquito é uma rotina diária dos agentes. Ela disse que os donos de borracharias podem ajudar a Administração pública, evitando o descarte de pneus usados em canais ou terrenos baldios e até mesmo em áreas públicas.

Depois de recolhidos os pneus são levados para um ecoponto exclusivo do Departamento de Vigilância da Saúde, situado no prolongamento da Rua Alício de Queiroz, no Bairro Santo Antônio. Neste local, uma empresa de reciclagem de pneumáticos faz o recolhimento final, por meio de uma parceria com a Prefeitura de Itabuna.

Lucimar disse ainda que as pessoas também podem pedir a remoção de pneus ou materiais pneumáticos por meio do Disk Dengue, por meio do telefone (73) 3612-8324. O expediente ao público é entre as 7h30min as 11h30min e das 13h30min às 17h30min, de segunda a sexta-feira. Além disso, também pode se utilizar o número para fazer denúncias sobre pneus abandonados