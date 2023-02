Podcast inédito destaca operação de segurança no Carnaval da Bahia

Uma das novidades na folia em 2023, o podcast Operação Carnaval estreou na última sexta-feira (17) e está disponível no canal oficial do Governo da Bahia no YouTube. (Link: https://youtu.be/4wH0sO4kkQ4)

O episódio especial reúne quatro representantes das forças de segurança do estado para falar sobre as ações do Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Polícia Técnica, Polícia Civil e Polícia Militar durante os dias de festa. O bate-papo aborda de forma leve e didática as principais orientações aos foliões, tecnologias como reconhecimento facial e portais de abordagem, além dos serviços de atendimento virtual e o trabalho de peritos na identificação de drogas, entre outros assuntos.

O espaço também é voltado para curiosidades e experiências dos profissionais de segurança durante o trabalho nos circuitos. Participam desta edição a comandante do 3º Grupamento de Bombeiros Militar, Major Jamille Almeida, o perito criminal, Ríbio Januário, o delegado da Polícia Civil, Artur Guimarães, e a porta-voz da PM-BA, Major Flávia Barreto.

*_Imagens: Reprodução/YouTube_*