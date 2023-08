Pode faltar água em Itabuna por causa de interrupção de energia elétrica nas estações de Rio do Braço e Mutuns

A interrupção no fornecimento de energia elétrica, no final da tarde de ontem, dia 2, nas estações de Captação de Água Bruta, em Rio do Braço, distrito de Ilhéus, e na Elevatória de Água Bruta, em Mutuns, Vila de Itabuna, por cerca de cinco horas, paralisando todo o sistema da Empresa Municipal de Águas e Saneamento – EMASA, causará prejuízos no abastecimento de água na cidade.

Segundo a área operacional da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – Coelba, o problema foi ocasionado entre Mutuns e Rio do Braço. Onde terceiros derrubaram árvores na rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia para as duas estações.

De acordo com o gerente técnico da EMASA, João Bitencourt, o atraso de quase cinco horas acarreta uma demora de três vezes na captação e produção da água tratada. “Esse tipo de incidente representa um complicador na produção de água tratada. Por horas deixamos de fabricar o nosso único produto, o que retarda a distribuição da água”, explica Bitencourt.

A equipe que trabalha na produção de água tratada redobrou esforços durante toda a madrugada para amenizar ao máximo o impacto no abastecimento de água para as comunidades de Itabuna.