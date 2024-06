PÓK RIBEIRO ABRE PRÉ-VENDA ONLINE PARA SUA PRIMEIRA COLETANEA DE CONTOS SOBRE MULHERES DO SERTÃO

Texto: André Amorim/ Assessoria da escritora

Inspirada nas diversas vozes femininas que habitam os solos dos sertões e motivada pela exaltação dos fios das memórias ancestrais, que permeiam seu intrínseco poético, a escritora baiana, Pók Ribeiro, lança o seu mais novo trabalho autoral “Minha’rimã”, coletânea de contos narrados e protagonizados por mulheres, que está disponível para pré-venda online pelo site da Caravana Grupo editorial.

Estão reunidos no livro 24 contos, onde a linguagem, os modos de vida, as relações de gênero e o existir no mundo das mulheres são exaltados. A autora ainda utiliza em seus textos um misto de técnicas de escrita, linguagens e um léxico próprio dos sertões, onde se passam as histórias, que fazem com que “Minha’rimã” apresente-se como uma obra tão singular e instigante.

A capa do livro também conta com um desenho exclusivo da artista visual Pollyana Mattana, que foi inspirado nos contos e fotografias da autora.

Segundo Pók Ribeiro, desde a criação de cada personagem, seu modo de existir e falar, até a seleção e preparação de cada texto que compõe a obra, foram suas próprias vivências, enquanto mulher caatingueira, e as marcas de suas ancestrais que instigaram a escrita, além de ser impulsionada por um denso processo de estudos, experimentações e preparação da obra, a exemplo do Curso Livre de Preparação de Escritores (CLIPE), promovido pela Casa das Rosas em São Paulo. “Essa é uma obra para todos os públicos e principalmente para leitoras e leitores que buscam uma narrativa singular que destaca as vozes, experiências e vivências de mulheres em espaços ainda invisibilizados na grande cena literária nacional”, afirma Pók.

Os leitores e leitoras interessados em adquirir a obra podem acessar o site www. caravanagrupoeditorial.com.br e garantir seu exemplar que terá distribuição nacional. O lançamento presencial de “Minha’rimã” está previsto ainda para o segundo semestre de 2024, na cidade de Petrolina (PE).

Sobre a autora:

Pók Ribeiro é poeta em construção poético-política com outras mulheres, escritora, professora de escola pública e pesquisadora da escrita de mulheres do Semiárido baiano. É autora dos livros Pedilua (2017), Endométrio (2019) e Os dedos de Maria (2022), co-autora do livro Úmidas (2022), uma das organizadoras da coletânea de poemas LiterÁridas (2021) e membro e coordenadora do Coletivo artistico Vozes-Mulheres: além das margens.