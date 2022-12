Polícia acaba com som de paredão e apreende equipamentos em Itabuna

Na madrugada deste domingo, dia 11, equipes da Operação Sossego, integrada por membros da Secretaria Municipal de Ordem Pública (SESOP), Guarda Civil Municipal (ROMU e GOPA), Polícia Militar e Polícia Civil, apreenderam um paredão clandestino no espaço de festas Espora do Ouro. Ao chegarem ao local, ficou constatado via decibelímetro que o som abusivo alcançou a marca de 88,2 decibéis.

Durante a inspeção, as equipes da Prefeitura de Itabuna e das forças de segurança, descobriram que a festa denominada “Rainbow Fest”, com Paredão Grapiúyna e DJ Neto Nogueira, não tinha alvará de sonoridade, como expresso em normas municipais. Ou seja, além da contravenção penal pelo abuso de som perturbando a comunidade, ocorreu também uma infração administrativa.

“O dono dos equipamentos de som para retirar os aparelhos terá que pagar o guincho e as diárias do pátio”, disse o diretor de Combate à Poluição Sonora da SESOP, Péricles Nascif Souza. Segundo ele, ao longo do ano foram executadas 47 apreensões por falta de alvará de sonoridade, sendo a aparelhagem recolhido ao depósito.

Para o uso de aparelhagem em via pública é necessário a expedição do Alvará. Já no caso do som tipo carretinha há a exigência que o dono esteja de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro.

A Operação Sossego foi criada pelo Decreto nº 14.480, de 13 de junho passado, que regulamentou a fiscalização, exigências e definiu que as blitzen devem acontecer diuturnamente e todo final de semana. “É um trabalho de reeducação. No final do mês vamos lançar uma campanha contra a poluição sonora para donos de bar e a população que usa esses equipamentos”, afirmou Péricles Nascif Souza.