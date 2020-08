Polícia Ambiental acaba com rinha de galo e conduz 14 pessoas

Quatorze pessoas foram conduzidas à Delegacia e 127 galos foram resgatados pela Companhia de Polícia e Proteção Ambiental (Coppa), no domingo (23), no bairro do Alto do Peru, em Salvador. As equipes chegaram até o local depois de serem informados por denúncias anônimas sobre rinhas de galo.

Os conduzidos, que participavam da atividade ilegal, foram apresentados na 5ª Delegacia Territorial (DT) de Periperi.

“Quando recebemos a denúncia também fomos comunicados que os galos sofriam maus-tratos. Chegamos a encontrar três seringas no local”, contou o comandante da Coppa da Polícia Militar, major Amílton Teixeira.