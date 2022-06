Polícia apreende mais de 4 mil pares de tênis falsos

Mais de quatro mil pares de tênis falsificados foram apreendidos na manhã de quarta-feira (8), por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), através da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon), em duas lojas em Salvador e na Região Metropolitana. Os consumidores compravam os calçados achando que eram originais e acabavam tendo lesões ortopédicas, pois os produtos não passam pelos testes de qualidade dos órgãos fiscalizadores.

A operação intitulada ‘Fake Market’, que tem o intuito de coibir a comercialização de produtos falsificados de marcas consagradas no mercado nacional e internacional, foi realizada em uma loja na Avenida Sete de Setembro e em uma filial do mesmo empreendimento em Lauro de Freitas. O gerente do estabelecimento foi conduzido à Decon para prestar esclarecimentos.

O material apreendido, que era vendido a preço abaixo dos originais e com qualidade inferior, levando prejuízo ao consumidor e ao estado, pela ausência do recolhimento de impostos, foi encaminhado para a sede da Decon. Após passarem por perícia, os produtos serão destruídos.

Fonte: Ascom / PC