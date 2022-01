Polícia apreende mais de 500 quilos de maconha em carro com placa adulterada

Equipes da 7ª Companhia Independente da PM (CIPM) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 515 quilos de maconha, na cidade de Eunápolis, na segunda-feira (18). Os entorpecentes foram localizados em um veículo, nas proximidades da BR-101, KM-692, logo após os policiais iniciarem o acompanhamento do carro.

Com a aproximação das guarnições, dois homens que estavam no veículo modelo Toyota SW4 atiraram contra as viaturas, um deles foi capturado e o outro conseguiu fugir. Nas buscas, as equipes encontram a droga dentro do carro que transitava com placa adulterada e possuía restrição de roubo.

“Assim que fomos acionados pela PRF iniciamos o acompanhamento. Questionamos sobre o destino das drogas e o capturado confessou que seria distribuída em Eunápolis e Itamaraju”, declarou o subcomandante da 7ª CIPM, capitão Marcos André Santos Laurentino.

O homem, autuado por tráfico de drogas, e os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial de Eunápolis.