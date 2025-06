Polícia baiana alcança 4.725 foragidos da Justiça

As Forças Policiais da Bahia aumentaram em 63% os cumprimentos de mandados de prisão em 2025, entre os meses janeiro e maio, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Ações de inteligência da Polícia Civil, intensificação do patrulhamento através da PM e o uso de tecnologia influenciaram diretamente no crescimento.

Em números absolutos, entre janeiro e maio deste ano foram capturados 4.725 foragidos da Justiça. No mesmo período de 2024, as Forças Policiais localizaram 2.890 pessoas que possuíam mandado de prisão.

Divulgação/ Ascom SSP

“Operar norteado pelo trabalho das equipes de Inteligência é uma realidade da Polícia da Bahia. A doutrina garante ações mais eficientes, evitando, em alguns casos, a utilização da força”, destacou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner,

Acrescentou ainda que o Sistema de Reconhecimento Facial da SSP alcançou, apenas em 2025, mais de 1.000 foragidos da Justiça. “Cerca de 70% dos presos possuíam mandados de prisão por homicídio, tráfico de drogas, roubo, furto e estupro”, finalizou Werner.

Texto: Alberto Maraux