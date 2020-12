Polícia Civil ameaça paralisação; mais de 20 com Covid-19 em Itabuna

A morte do Policial Militar Márcio Vinhas, vítima da Covid-19, completa a lamentável marca de dez policiais vítimas fatais da doença desde o início da pandemia. Ele era lotado no 15º Batalhão. Horas antes, a Polícia Civil realizou uma assembleia na manhã desta segunda-feira (14), primeiro dia útil após a divulgação do resultado dos 70 testes de coronavírus realizados em Itabuna.

A mostra comprova que há 26 infectados. Entre os profissionais afastados por causa do vírus, cinco delegados, além de escrivães, investigadores e três profissionais de limpeza. Como os exames foram feitos de segunda a sexta-feira, ainda há resultados a serem divulgados. Segundo Mário Filho, diretor jurídico do Sindpoc (Sindicato dos Policiais Civis da Bahia), a categoria considera a possibilidade de suspensão momentânea dos serviços.

“Na verdade, vários setores estão fechados. Basicamente, o que está funcionando é o plantão. As atividades já estão paralisadas por conta do isolamento dos servidores”, ressalvou, em entrevista à TV Cabrália. A categoria questiona o fato de os servidores pertencentes a grupos de risco também terem sido convocados a trabalhar de forma presencial.

“Portaria assinada pelo delegado geral, dia 23 de novembro, convocou todos os servidores acima de 60 anos a voltarem às atividades. Essa portaria vai de encontro a uma decisão judicial, existe uma liminar que o sindicato conseguiu através da 7ª Vara da Fazenda Pública em que afastava esses servidores para que não tivessem risco”, pontuou.