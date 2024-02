Polícia Civil apreende armas de fogo em ações contra estelionatários

Uma ação inter agências entre as Polícias Civis da Bahia e do Distrito Federal resultou na apreensão de armas de fogo e uma prisão em flagrante, no bairro Boa Esperança, no município de Camaçari, nesta quinta-feira (29). A Operação Infamis visa a prisão de envolvidos com fraudes bancárias.

A equipe do Deic cumpriu um mandado de busca e apreensão em um imóvel naquela cidade da Região Metropolitana de Salvador, quando foram encontrados dois revólveres calibres 38, uma pistola calibre 380, carregadores, munição, rádios comunicadores e algemas. Um homem que estava no local foi preso em flagrante.

Foto: Divulgação/ Ascom PC

De acordo com as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, as fraudes atribuídas ao grupo criminoso, com integrantes em Salvador, vitimou 26 pessoas, cujo prejuízo é de aproximadamente R$ 600 mil. O crimes eram cometidos por meio de invasões das contas bancárias das vítimas.

Segundo o Deic, os suspeitos com residência em Salvador realizaram desvios que podem ultrapassar o valor de R$ 100 mil em prejuízos. O homem preso foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. As investigações continuam, com a finalidade de prender outros envolvidos.

Texto: Ascom PC