Polícia Civil cumpre mandados pela Operação Hera

Equipes da Polícia Civil cumprem mandados em Alagoinhas, Camaçari, Maetinga e Feira de Santana nesta terça-feira (5), durante a Operação Hera, deflagrada como parte das investigações de uma chacina de seis ciganos, em Jequié, em outubro de 2023. As ações contam com mais de 50 policiais civis em campo e asseguraram a prisão de três envolvidos no crime.

Desde o início das investigações, cinco armas foram apreendidas no cumprimento de mandados de busca – e, conforme apurado, uma delas foi utilizada na chacina. Nesta terça, as incursões contam com o apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Também participam das ações equipes das Coordenações de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Sede-Depin, Norte, Central e Sudoeste) e a Corregedoria da Polícia Militar.