Polícia Civil prende suspeita de torturar a própria filha

Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher, nesta sexta-feira (1), acusada de torturar sua filha adolescente, no município de Itacaré.

O crime aconteceu no último sábado (23), na residência das envolvidas. A mãe queimou partes do corpo de sua filha com uma colher quente. Após o crime, a vítima fugiu de casa e entrou em contato com o Conselho Tutelar, sendo encaminhada para uma casa de acolhimento.

Foto: Divulgação/ Ascom PC

Logo após o registro da ocorrência na Delegacia Territorial (DT) de Itacaré a vítima prestou depoimento e foi solicitado ao Poder Judiciário o mandado de prisão preventiva contra a autora, acatado pelo Ministério Público da Bahia.

Com o cumprimento da ordem judicial, a mulher foi interrogada na unidade policial e, em seguida, passou por exame de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT), ficando à disposição da Justiça.

