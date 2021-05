Polícia cumpre mandados de prisão por tráfico e homicídio em Ilhéus

Policiais da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Ilhéus cumpriram, na manhã desta sexta-feira (14), dois mandados de prisão contra um homem que vinha sendo procurado pela polícia por homicídio qualificado e tráfico de drogas.

Ele estava escondido em uma residência no distrito de Aritaguá, no município de Ilhéus. “Ele é acusado de matar seu primo, Carlos Oliveira dos Santos, em abril de 2020. Segundo as investigações, o principal motivo para o crime teria sido o fato de ele não querer que seu primo comercializasse drogas”, relatou o coordenador da 7ª Coorpin, delegado Evy Paternostro.

Outros nove familiares da vítima participaram do crime foram presos em junho de 2020, em cumprimento de mandados de prisão preventiva e busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara do Júri da Comarca de Ilhéus. O homem foi encaminhado para a sede da Coorpin onde se encontra à disposição da Justiça.

Ascom PC/Natália Verena