Polícia de Itabuna cada vez mais perto de esclarecer sumiço do taxista Moura

Um carro incendiado pode ser a pista principal para a polícia de Itabuna esclarecer o desaparecimento do taxista Amintas Moura, visto pela última vez na segunda-feira, 19. Trata-se de um Siena, mesma marca e modelo do carro de Seu Moura, como o motorista era conhecido.

Outra pista: ontem, documentos do carro do taxista foram encontrados num ramal às margens da BR-101, imediações da cidade de Itajuípe. Ali, Seu Moura teria sido agredido por dois homens, que queriam dinheiro. Uma testemunha contou isso a Dona Normalice Ferreira, mulher do taxista.

Foi justamente dois homens que pegaram uma corrida no Siena de Seu Moura, às 11h30min de segunda-feira, numa praça de táxi do Centro Comercial de Itabuna, ao lado do supermercado Itão. Tudo foi visto por colegas do motorista.

Todas as pistas são seguidas pela polícia, com acompanhamento de parentes e amigos da vítima.