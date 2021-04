Polícia de Itabuna divulga imagens dos suspeitos pela morte do taxista Moura

Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens suspeitos de pegarem o táxi de Amintas Moura, segunda-feira, em Itabuna, e matá-lo em seguida. O corpo da vítima, de 71 anos, foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira, 21, nas proximidades do trevo de Itajuípe.

Em entrevista á TV Santa Cruz, o delegado Luciano Medeiros pediu apoio da comunidade para chegar aos suspeitos, vistos por colegas de praça de Seu Moura no momento em que eles solicitaram a corrida. Medeiros trabalha, inicialmente, com a hipótese de latrocínio. Porém, não descarta outras possibilidades.

O crime foi cometido com requintes de pervecidade. O corpo foi encontrado amarrado a um pé de cacau. As mãos do taxista também estavam amarradas para trás, enquanto que o rosto tinha uma espécie de tapume, feito com a própria roupa da vítima. “Foi um crime bárbaro’, assim definiu Eduardo Cardoso (foto), presidente do Sindicato dos Taxistas.