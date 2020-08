Polícia descobre bunker com 27 quilos de drogas

Um bunker com aproximadamente 27 quilos de drogas foi descoberto pelas 83ª e 84ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs), no quintal de uma casa, na cidade de Barreiras. Três pessoas – dois homens e uma mulher – foram capturados na ação ocorrida na terça-feira (25).

As equipes faziam patrulhamento, no bairro Vila Amorim, quando avistaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, fugiu para o interior de uma residência. Na abordagem, as guarnições encontraram com ele certa quantidade de maconha. Questionado sobre origem do entorpecente, o bandido informou que teria adquirido com uma mulher que estava no quintal da casa.

Dando continuidade às buscas, os policiais encontraram uma dupla escavando. Na averiguação, foi encontrado o bunker com 37 tabletes de maconha. Também foram apreendidos uma balança, papelotes, rolos de papel filme, fita adesiva e R$ 280,75. O trio e todo material foram encaminhados à Delegacia Territorial de Barreiras.