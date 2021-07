Polícia destrói mais de uma tonelada de drogas em Itabuna

A Polícia Civil incinerou, na manhã desta sexta-feira (16), mais de mil quilos de drogas que haviam sido apreendidas em operações há cerca de um mês em Itabuna. Segundo o Delegado de Tóxicos, Fábio Simões, a maior parte do entorpecente era maconha, mas havia também crack e cocaína.

Ele reforça que após a retirada das drogas das ruas, é feita perícia e, em seguida, são obtidas autorizações judiciais para destruir o material. “Uma vez retirada do nosso depósito, também tira mau cheiro de lá. Porque a droga exala um cheio muito forte e prejudica o ambiente. Com certeza, a sociedade vai ficar mais tranquila, porque foi um grande volume de drogas que iria para as ruas”, declarou o delegado.