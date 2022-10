Policia encontra 46 tabletes de maconha e desativa laboratório de drogas

Quarenta e seis tabletes de maconha, cinco de cocaína e sacos com quilos do pó foram achados por equipes da 7ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Eunápolis) em um laboratório clandestino de drogas, localizado num bairro residencial do município. Ocorrência aconteceu na tarde da segunda-feira (3).

Conforme detalhou o comandante da unidade, major Vagner Ribeiro, denúncias anônimas indicaram que traficantes usavam um imóvel abandonado, no bairro Gusmão, para refinar, embalar e distribuir as drogas.

“Fizemos um levantamento de informações e, com a confirmação do uso do lugar pelo tráfico, rapidamente mandamos as equipes para que apreendessem o material e encontrassem os donos”, detalhou.

Além dos quilos das drogas, foram encontrados no laboratório clandestino 39 munições de calibre 12, uma prensa hidráulica, três balanças, um caderno com anotações do tráfico, além de dois rolos de papel filme, fita crepe e peneiras.

Todo o material encontrado foi levado para a Delegacia Territorial (DT) de Eunápolis e será encaminhado para a perícia no Departamento de Polícia Técnica.