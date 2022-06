Polícia faz mais uma prisão pelo reconhecimento facial

Um foragido da Justiça pelo crime de roubo foi detido após ser encontrado na primeira noite dos festejos juninos de Porto Seguro. O Sistema de Reconhecimento Facial instalado no ‘Circuito do São João’ da Passarela do Descobrimento detectou semelhança, após o homem passar por um dos portais de abordagem montados no evento.

A ferramenta, que está em expansão para 77 municípios baianos e em fase de testes em Porto Seguro, apontou 90% de similaridade.

Equipes do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) Costa do Descobrimento que faziam o monitoramento através de uma das bases montadas no circuito acionaram guarnições do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) que trabalhavam na festa. Eles abordaram o homem, verificaram os documentos pessoais e, após confirmação, o conduziram para a 1ª Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.

Na unidade foi constatado que o suspeito possuía mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal de Porto Seguro pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, quando há a participação de uma ou mais pessoas no crime além do suspeito, tendo a pena aumentada.

O homem, que se torna o 257º suspeito flagrado pela ferramenta, teve o mandado cumprido e segue custodiado aguardando decisão da Justiça.

Na última semana o governador Rui Costa lançou a primeira fase da expansão do Sistema com a implantação de 1.200 câmeras de Reconhecimento Facial em Salvador.