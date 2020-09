Polícia impede envio de cocaína via transportadora

A tentativa de enviar pasta base de cocaína do interior para a capital baiana foi frustrada, na tarde de sexta-feira (18), pela Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista. Com uma traficante foram apreendidos três quilos da droga, avaliados em 100 mil reais, além de R$ 650 em espécie.

Através de ações de inteligência, as equipes descobriram a tentativa de envio da droga, para Salvador, através de uma transportadora. A mulher, presa em flagrante, confirmou que o entorpecente seria entregue a um comparsa que atua na capital.

“Estamos com o cerco cada dia mais fechado para o tráfico de drogas. Combatemos a venda tradicional, no varejo, e também a busca dos criminosos por novos meios. Desmontamos recentemente o envio de entorpecentes pelos Correios e agora a tentativa via transportadora”, declarou o titular da DTE de Vitória da Conquista, delegado Neuberto Costa Souza.