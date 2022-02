Polícia Militar apreende 19 tabletes de cocaína em Itabuna

Após denúncias de pichações com siglas de uma organização criminosa, guarnições do 15° Batalhão da Polícia Militar (BPM) apreenderam 19 tabletes de cocaína, uma pistola calibre 380 e um veículo modelo Punto, após confronto com um homem, no bairro de São Roque, em Itabuna.

Segundo a polícia, o suspeito efetuou disparos contra as equipes e os agentes revidaram a agressão. Ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu. Outros dois criminosos fugiram do local.

O tenente-coronel Sandro Ferreira Lopes, comandante do 15° BPM, contou que essa foi a primeira grande quantidade de droga apreendida pela unidade, em 2022. “É importante sempre o combate ao tráfico de drogas. Realizamos outras apreensões no ano, mas essa é a primeira com grande quantidade de entorpecentes”, finalizou o oficial.

Fonte: Jeferson Silva/Ascom SSP