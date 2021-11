Polícia Militar da Bahia lançou a Operação Verão em Itacaré

Garantir cada vez mais a segurança aos moradores e turistas,

principalmente nessa temporada em que o litoral da Bahia recebe milhares

de visitantes de todo o mundo. Esse é o objetivo da Operação Verão

2021/2022, lançada nesta quinta-feira(25) em Itacaré pela Polícia

Militar da Bahia.

A solenidade, realizada na avenida Castro Alves, na Orla de Itacaré,

contou com a presença do Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia,

Coronel PM Paulo Coutinho, do prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, do

comandante da Companhia de Policiamento Regional Sul, Cel PM Vanderval

Meneses Ramos, do comandante da 72ª CIPM, Major Hosanah Rocha, e de

comandantes de companhias de toda a região. Também participaram do

lançamento autoridades e representantes dos mais diversos municípios da

Bahia.

Durante a solenidade o prefeito de Itacaré, Antônio de Anízio, falou do

trabalho desenvolvido pela Polícia Militar, elogiado por todos e que

colocou em recente pesquisa a segurança pública como um dos destaques do

município. Já o Coronel PM Paulo Coutinho explicou que escolheu Itacaré

para lançar a Operação Verão da Polícia Militar pelas belezas naturais e

por se destacar como um dos destinos turísticos mais visitados da Bahia.

Também ressaltou a parceria com a Prefeitura de Itacaré e ressaltou a

importância da operação, que estará com um grupo de policiais

trabalhando cada vez mais para garantir a segurança de todos.

A Operação Verão, que este ano teve o lançamento antecipado por conta do

aumento do fluxo turístico a partir da queda dos índices da covid-19,

vai seguir até 28 de fevereiro de 2022. Com investimento de

aproximadamente R$ 3 milhões, será realizado incremento de plantões para

os policiais, ampliando o efetivo em todo o litoral baiano e nas

principais áreas de grande concentração turística.