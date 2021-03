Polícia Militar da Bahia recebe 165 novas viaturas

O secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino, entregou nesta sexta-feira (19), de forma simbólica, 165 novas viaturas à Polícia Militar.

Algumas unidades foram estacionadas em frente ao Centro de Operações e Inteligência, no Centro Administrativo da Bahia, mas não houve a tradicional entrega de chaves aos comandantes das unidades para evitar aglomerações e proliferação da Covid-19.

A aquisição dos veículos, que representa o investimento de R$6,4 milhões, vai beneficiar unidades de Salvador, Feira de Santana, Lençóis, Maragogipe, Itabuna, Canavieiras, Juazeiro, Glória, Jeremoabo, Paulo Afonso, Jequié, Ubaitaba, Floresta Azul, Ibicaraí, Gandu, Itapetinga e Vitória da Conquista.

“Entre as nossas prioridades estão proporcionar melhores condições de trabalho para os policiais e de serviço à população. A renovação da frota é uma iniciativa em que conseguimos atender a essas duas demandas”, afirmou o secretário Ricardo Mandarino.

No total serão entregues 32 veículos modelo Spin, seis quadriciclos e 127 motocicletas. As aquisições são fruto de convênios com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e com o Governo Federal.

IMAGENS: VITOR BARRETO