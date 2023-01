Polícia Militar detém suspeitos de rapto de bebê em Caravelas

Uma equipe da 88ª CIPM prendeu um casal suspeito de sequestrar um recém-nascido de cerca de um mês de vida, no bairro Damor da Cruz Alcântara, em Caravelas, na manhã de sábado (14).

Os militares foram acionados pelo Cicom para verificar a denúncia de que um bebê teria sido sequestrado por uma mulher. Com base nas características da autora do crime, os pms iniciaram as buscas e, com informações de populares, identificaram uma suspeita do rapto. A criança, por sua vez, já havia sido encontrada por familiares.

Aos agentes, a mulher informou que o crime fora cometido por solicitação de um homem e disse onde o mesmo poderia ser encontrado. Ele foi localizado e detido no distrito de Barra de Caravelas.

O conselho tutelar da região foi acionado e os envolvidos foram encaminhados para o plantão regional de Teixeira de Freitas.