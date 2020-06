Polícia Militar erradica 3 mil pés de maconha

Ação da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga realizada no sábado (20), na zona rural do município de Abaré, distante 550 Km de Salvador, no povoado de Pambu, resultou na apreensão de três mil e vinte cinco pés de maconha. Oito quilos da erva prontos para consumo também foram encontrados.

As guarnições faziam rondas, quando avistaram de longe plantas similares a cannabis. Com recurso de um drone, se confirmou que era maconha. Para chegar até a plantação, as equipes fizeram a travessia com um bote pelo Rio São Francisco, num complexo de pequenas ilhotas em Pambu.

De acordo com subcomandante da Cipe Caatinga, capitão Mario Augusto Baeta, além da maconha, no local haviam equipamentos utilizados por agricultores, para desenvolver o cultivo. Nenhum suspeito foi encontrado.

“Realizar trabalhos como este nos dar a sensação de dever comprido, mantendo a ordem e a segurança pública” disse o capitão.