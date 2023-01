Polícia Militar erradica mais de 15 mil pés de maconha em Curaçá

Na primeiras horas desta quinta-feira (19), guarnições da PM, empregadas na Operação Terra Limpa, erradicaram cerca de 15 mil pés de maconha na zona rural do município de Curaçá.

Equipes da 45ª CIPM atuaram na operação, que visa à localização e erradicação de entorpecentes no norte do estado. Após denúncia anônima, os policiais militares realizaram o mapeamento de toda a área, com a identificação de plantios de maconha nas proximidades de Pedra Branca, zona rural de Curaçá.

No local, foi encontrada uma roça com a grande quantidade de plantio ilegal. Nenhum suspeito foi localizado e os pés de maconha foram incinerados, com prévia coleta de amostras que foram encaminhadas às autoridades competentes.